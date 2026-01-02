Sicurezza e antincendio | 400mila euro per la scuola e il palasport

Il Comune di Porto Recanati ha ottenuto un finanziamento di 400mila euro destinato a migliorare la sicurezza antincendio delle scuole medie e del palasport in via Dante Alighieri. Questi interventi mirano a rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza, garantendo ambienti più sicuri per studenti e utenti delle strutture. La somma rappresenta un passo importante per l’aggiornamento e la tutela degli spazi pubblici cittadini.

Il Comune di Porto Recanati si è appena aggiudicato un maxi finanziamento di 400mila euro, che servirà a realizzare gli interventi di prevenzione antincendio e messa in sicurezza all'interno del scuole medie e nel palazzetto dello sport, entrambi situati in via Dante Alighieri. A dare notizia dell'arrivo dei nuovi fondi pubblici è stata la giunta del sindaco Andrea Michelini. "Nella giornata di martedì sono stati pubblicati gli elenchi relativi all'erogazione dei contributi destinati agli enti locali per l'adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio – spiega l'amministrazione comunale in un comunicato stampa –, nonché per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico.

