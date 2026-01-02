Si può svolgere altra attività lavorativa o ludica durante il periodo di malattia?
Durante il periodo di malattia, la possibilità di svolgere altre attività lavorative o ricreative può essere soggetta a specifici limiti e norme. La Cassazione ha chiarito che, in generale, l'attività svolta non deve compromettere il processo di guarigione o violare le prescrizioni mediche. È importante valutare attentamente il caso concreto e rispettare le indicazioni cliniche, al fine di evitare eventuali conseguenze legali o disciplinari.
Il caso in commento riguarda un contenzioso avvenuto in altro ambito lavorativo rispetto a quello della scuola, ma quanto sostenuto dalla Cassazione è certamente significativo in merito alla possibilità di svolgere altra attività lavorativa o ludica durante il periodo di malattia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
