Si può svolgere altra attività lavorativa o ludica durante il periodo di malattia?

Durante il periodo di malattia, la possibilità di svolgere altre attività lavorative o ricreative può essere soggetta a specifici limiti e norme. La Cassazione ha chiarito che, in generale, l'attività svolta non deve compromettere il processo di guarigione o violare le prescrizioni mediche. È importante valutare attentamente il caso concreto e rispettare le indicazioni cliniche, al fine di evitare eventuali conseguenze legali o disciplinari.

