Si infiamma il mercato toscano di serie C | 4 arrivi al Pontedera due all’Arezzo

Il mercato toscano di serie C si accende con diversi movimenti: il Pontedera annuncia quattro nuovi acquisti, mentre l’Arezzo ne registra due. Con l’ingresso di una nuova proprietà, le squadre della regione mostrano un’attiva volontà di rafforzarsi in vista della prossima stagione. Questi interventi testimoniano l’interesse delle società locali nel migliorare le proprie rose e competere al meglio nel campionato.

FIRENZE – Si infiamma il mercato toscano di serie C. Scatenato, su quel fronte, il Pontedera, forte della nuova proprietà. Arrivano in granata Andrea Caponi, Luca Piana, Francesco Dell’Aquila e Philip Yeboah. Un saluto a fine gara (foto Us Città di Pontedera) Caponi, centrocampista classe ’88, ‘bandiera’ granata con circa 300 presenze, torna a vestire la maglia della squadra della sua città dopo tre anni e mezzo, portando esperienza e leadership. È un ritorno anche quello di Piana, difensore classe ’94, già in granata dal 2019 al 2021. Il roccioso centrale, che può vantare una lunga esperienza in serie C, arriva a titolo definitivo dalla Cavese. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Club Arezzo sconfitta all'esordio in serie B: Pontedera passa al Maccagnolo

Leggi anche: Serie B: il Club Arezzo debutta sabato contro l'EVP Pontedera

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Casertana infiamma il mercato, accordo a un passo per l’ex attaccante del Cosenza https://tinyurl.com/bdd5jxns - facebook.com facebook

«GILA-MILAN, L'INTRECCIO SI INFIAMMA! TARE PUNTA IL SUO PUPILLO, MA L'AFFARE È PER GIUGNO!» #Gila #Milan #Lazio #Calciomercato #Tare #Allegri #SerieA x.com