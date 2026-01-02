Si gioca all' U-Power Stadium | divieti dalle 11.30

Il 4 gennaio alle 14.30 si disputa all'U-Power Stadium la prima partita del 2026, tra Inter U23 e Novara, valida per il campionato di Serie C. Le porte saranno aperte fino alle 11.30, momento in cui entreranno in vigore i divieti di accesso. Un evento importante per il calcio italiano che segna l’inizio delle gare ufficiali nel nuovo anno.

