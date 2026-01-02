Si è spenta Ivonne Trebbi la partigiana Bruna della Resistenza

Si è spenta a 97 anni, poche settimane prima del suo compleanno, Ivonne Trebbi, la partigiana “Bruna” che fu tra i protagonisti della Resistenza bolognese. Ne dà notizia l’Associazione nazionale dei partigiani italiani (Anpi). Trebbi, originaria di Argelato, fu deputata eletta con il Partito. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

