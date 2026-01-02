Si abbassa i pantaloni e palpeggia la vicina di casa Un amico la difende | orecchio strappato a morsi

Da today.it 2 gen 2026

Il 1° gennaio, in una zona periferica di Marmirolo, un episodio di violenza ha coinvolto una vicina di casa. Un uomo, dopo aver abbassato i pantaloni e palpeggiato la donna, è stato fermato da un amico che ha reagito mordendogli l’orecchio. L’evento ha causato sconcerto tra i residenti, evidenziando la gravità di un episodio di aggressione avvenuto in un contesto abituale.

Attimi di terrore si sono vissuti giovedì 1° gennaio in una zona residenziale alla periferia di Marmirolo, comune del Mantovano. Un uomo ha aggredito e molestato pesantemente una donna e poi ha strappato a morsi una parte del padiglione auricolare all'amico intervenuto in difesa della donna e con. 🔗 Leggi su Today.it

