Si abbassa i pantaloni e palpeggia la vicina di casa Un amico la difende | orecchio strappato a morsi
Il 1° gennaio, in una zona periferica di Marmirolo, un episodio di violenza ha coinvolto una vicina di casa. Un uomo, dopo aver abbassato i pantaloni e palpeggiato la donna, è stato fermato da un amico che ha reagito mordendogli l’orecchio. L’evento ha causato sconcerto tra i residenti, evidenziando la gravità di un episodio di aggressione avvenuto in un contesto abituale.
Attimi di terrore si sono vissuti giovedì 1° gennaio in una zona residenziale alla periferia di Marmirolo, comune del Mantovano. Un uomo ha aggredito e molestato pesantemente una donna e poi ha strappato a morsi una parte del padiglione auricolare all'amico intervenuto in difesa della donna e con. 🔗 Leggi su Today.it
