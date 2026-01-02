Shadi Fathi a Mediterranea - Lecce

Shadi Fathi, rinomata musicista nel panorama classico e tradizionale persiano, sarà ospite a Lecce presso Mediterranea. La sua presenza rappresenta un’occasione unica per apprezzare le sonorità autentiche e profonde della musica iraniana. L’evento si inserisce in un percorso di valorizzazione delle culture musicali internazionali, offrendo al pubblico una proposta culturale di qualità e autenticità.

Arriva a Lecce una delle musiciste più rilevanti nel panorama musicale classico e tradizionale persiano.Nata nel 1977 a Teheran da una famiglia curda, nel suo solo l'artista iraniana offre una bellissima fuga in un universo in cui la poesia d'amore risponde alla tradizione musicale persiana. Un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

