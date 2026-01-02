Sganapino e la Befana i burattini di Massimiliano Venturi in centro storico

Nel centro storico di Ravenna, si conclude la stagione dei burattini con l’apprezzato spettacolo “Sganapino e la Befana” di Massimiliano Venturi. Un’occasione per tutta la famiglia di vivere un momento di tradizione e divertimento, con la magia dei burattini che anima le festività natalizie. L’evento rappresenta un’opportunità per riscoprire un’antica forma di teatro popolare, portando i bambini e le famiglie a condividere un momento di cultura e intrattenimento.

Le festività dei burattini nel Ravennate si chiudono con il doppio gran finale della Befana, che vedrà protagonisti I Burattini di Massimiliano Venturi. Lunedì 5 gennaio l'appuntamento è in pieno centro storico, in Piazza del Popolo, dove il festival diffuso Fuori Centro si chiude con lo spettacolo. I Burattini di Massimiliano Venturi – Sganapino apprendista contadino - In maniera leggera e farsesca il pubblico sarà proiettato nel mondo della civiltà contadina, per coglierne interessanti spunti di riflessione sotto il profilo culturale e sociale.

