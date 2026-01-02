Sfreccia a 85 all’ora sulla ciclabile con la e-bike da moto | 1.200 euro di multa

Un individuo è stato multato di 1.200 euro per aver percorso la ciclabile a 85 km/h con una e-bike. La velocità elevata ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sull’uso corretto di questo tipo di veicoli, generalmente destinati a una percorrenza più moderata. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le normative e di utilizzare le e-bike in modo responsabile, garantendo sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Viaggiava lungo la pista ciclabile a una velocità che non lasciava dubbi: 85 chilometri orari, ben oltre ogni limite consentito per una bici elettrica. È così che, nella tarda mattinata del 31 dicembre, la polizia locale di Trento ha fermato e sanzionato un uomo di 41 anni che stava percorrendo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Sfreccia a 85 all’ora sulla ciclabile con la “e-bike da moto”: 1.200 euro di multa Leggi anche: Sfreccia con la moto a 200 all'ora: patente sospesa, cinquantenne denunciato Leggi anche: Milano, suv sfreccia a 200 all’ora e sfugge ad alt polizia: bloccato 17enne Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Polizia locale, sanzioni per 1200 euro a un ciclista con bici truccata Nella tarda mattinata la polizia locale di Trento ha sequestrato una bici elettrica che circolava sulla sulla pista ciclabile all’altezza di via Brennero. A insospettire gli agenti sono stati la velocità - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.