Sfreccia a 85 all’ora sulla ciclabile con la e-bike da moto | 1.200 euro di multa

Un individuo è stato multato di 1.200 euro per aver percorso la ciclabile a 85 km/h con una e-bike. La velocità elevata ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sull’uso corretto di questo tipo di veicoli, generalmente destinati a una percorrenza più moderata. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le normative e di utilizzare le e-bike in modo responsabile, garantendo sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Viaggiava lungo la pista ciclabile a una velocità che non lasciava dubbi: 85 chilometri orari, ben oltre ogni limite consentito per una bici elettrica. È così che, nella tarda mattinata del 31 dicembre, la polizia locale di Trento ha fermato e sanzionato un uomo di 41 anni che stava percorrendo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

