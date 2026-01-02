Sfreccia a 85 all’ora sulla ciclabile con la e-bike da moto | 1.200 euro di multa
Un individuo è stato multato di 1.200 euro per aver percorso la ciclabile a 85 km/h con una e-bike. La velocità elevata ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sull’uso corretto di questo tipo di veicoli, generalmente destinati a una percorrenza più moderata. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le normative e di utilizzare le e-bike in modo responsabile, garantendo sicurezza per tutti gli utenti della strada.
Viaggiava lungo la pista ciclabile a una velocità che non lasciava dubbi: 85 chilometri orari, ben oltre ogni limite consentito per una bici elettrica. È così che, nella tarda mattinata del 31 dicembre, la polizia locale di Trento ha fermato e sanzionato un uomo di 41 anni che stava percorrendo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Polizia locale, sanzioni per 1200 euro a un ciclista con bici truccata Nella tarda mattinata la polizia locale di Trento ha sequestrato una bici elettrica che circolava sulla sulla pista ciclabile all’altezza di via Brennero. A insospettire gli agenti sono stati la velocità - facebook.com facebook
