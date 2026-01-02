Seven la scena più inquietante del film | sul set furono usati scarafaggi veri

In una scena di Seven, il celebre thriller di David Fincher, sono stati utilizzati scarafaggi autentici per rendere l’atmosfera più realistica. La pellicola, incentrata sui sette peccati capitali, segue un serial killer che commette omicidi ispirati a questi vizi. La prima vittima, un avvocato obeso, viene uccisa con il peccato della gola, lasciando il cadavere alla mercé di insetti e decomposizione.

In una scena di Seven, thriller sui sette peccati capitali firmato da David Fincher, sono stati usati degli scarafaggi veri; al centro della trama, infatti, abbiamo un misterioso serial killer che uccide le sue vittime prendendo spunto dai sette vizi capitali; la prima vittima del giustiziere è un avvocato obeso, vittima del peccato della “gola”; l’assassino, dopo avere ucciso l’uomo soffocandolo di cibo, lascia il cadavere incustodito, alla mercé di vermi e insetti. Come riportano molte testate, per l’allestimento di quella particolare sequenza furono usate ben sette casse piene di scarafaggi; l’attore Bob Mack fu così ricoperto da testa a piedi dagli insetti, con solo bocca e orecchie coperti da del cotone per evitare che gli ospiti indesiderati si infilassero in quei pertugi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

