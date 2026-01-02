L’Union Brescia si prepara alla sessione di mercato di gennaio, con un focus particolare sulla rosa. Il direttore sportivo Ferretti ha chiarito gli obiettivi del club, con Pettinari come priorità assoluta. La società, guidata dal presidente Pasini, valuta attentamente le opportunità per rafforzare la squadra e mantenere la competitività in Serie C. La finestra invernale rappresenta un momento importante per le strategie di mercato del Brescia.

L’Union Brescia guarda con un’attenzione del tutto particolare al mercato invernale. L’obiettivo con il quale il ds Ferretti porterà avanti il suo lavoro è chiaro ed è stato confermato dallo stesso presidente Pasini. Il massimo dirigente biancazzurro, infatti, ha ammesso che la sua squadra, nonostante il ritardo dal Vicenza capolista (-13), continuerà a inseguire la promozione in Serie B e cercherà di rinforzare le sue ambizioni con inserimenti importanti, tra i quali un attaccante di assoluta caratura. Un innesto per ogni reparto in programma, per alzare in modo significativo la caratura della rosa a disposizione di Corini, l’allenatore che ha preso il posto di Diana ed è stato scelto per riportare in alto la compagine bresciana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Brescia, la rivoluzione di gennaio. Pettinari obiettivo numero uno

Leggi anche: Calciomercato Inter, Ordonez obiettivo numero uno per rinforzare la difesa. Il piano per gennaio!

Leggi anche: Kean Milan, clamorosa rivelazione di mercato: l’ex Juventus era l’obiettivo numero uno di Allegri per gennaio. La ricostruzione di quanto successo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Union Brescia, la priorità ora è un attaccante. Ma sarà una rivoluzione con un poker di innesti; La rivoluzione parte con Bardi, il Mantova cambia portiere; Empoli, un’altra rivoluzione: il ds Gemmi verso l’addio; Ospitaletto, il mercato porterà subito un doppio colpo: Maucci e Maffioletti saranno orange.

Serie C. Brescia, la rivoluzione di gennaio. Pettinari obiettivo numero uno - Si allontanano Bisoli e Cistana. sport.quotidiano.net