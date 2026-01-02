Serie A una sola big utilizza la difesa a 4 | qual è il miglior modulo per affrontare il campionato italiano?
Nel campionato italiano di Serie A, la maggior parte delle squadre opta per sistemi con tre difensori, mentre solo una grande utilizza la difesa a quattro. Questa differenza evidenzia le diverse interpretazioni tattiche tra il calcio italiano e quello europeo. Qual è il modulo più efficace per affrontare le sfide del campionato italiano? Analizziamo le caratteristiche e le implicazioni delle scelte difensive delle squadre di massima serie.
Inter News 24 Serie A, nel campionato italiano è netta la tendenza ad utilizzare uno schieramento a 3, ma in Europa è tutto diverso. L' Italia sta vivendo una vera e propria rivoluzione difensiva, con le grandi squadre della Serie A che ormai fanno affidamento sulla difesa a tre. Come riporta la Gazzetta dello Sport, solo il Como adotta una difesa a quattro tra le big italiane. Per il resto, tutte le principali contendenti si schierano con tre difensori, sebbene con alcune differenze tattiche. L'Inter, ad esempio, è nota per il suo 3-5-2, un modulo che ha contraddistinto le gestioni di allenatori come Antonio Conte, Simone Inzaghi e ora Cristian Chivu.
