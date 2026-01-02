Serie A oggi partite diciottesima giornata su Sky DAZN e NOW | dove vederle in TV streaming e orari

Oggi si apre la diciottesima giornata di Serie A, con le partite in programma su Sky, DAZN e NOW. In questa introduzione, troverai informazioni chiare su orari, modalità di visione e piattaforme disponibili per seguire gli incontri in modo semplice e preciso, aiutandoti a pianificare la tua visione della prima settimana calcistica del 2026.

Oggi prende il via il 18esimo turno del campionato di calcio italiano di Serie A: scopri gli orari e le modalità per seguire le partite in programma nella prima settimana calcistica del 2026. La Serie A non si ferma e inaugura il 2026 con un turno che promette scintille. Oggi, venerdì 2 gennaio prende il via la diciassettesima giornata di Serie A 20252026 che si concluderà domenica 4 gennaio con il posticipo che mette di fronte la capolista Inter contro il Bologna a pochi giorni dalla semifinale della SuperCoppa italiana vinta dai felsinei ai rigori. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

