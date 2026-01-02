Serie A oggi Cagliari-Milan – La partita in diretta

Oggi, venerdì 2 gennaio, si disputa la 18ª giornata di Serie A con il match tra Cagliari e Milan all'Unipol Domus. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nel prosieguo del campionato. Segui in diretta questa sfida per aggiornamenti su risultato e andamento dell'incontro.

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 2 gennaio, i rossoneri sfidano il Cagliari all'Unipol Domus nella 18esima giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Verona, quella di Pisacane ha invece vinto a Torino contro i granata di Baroni per 2-1 in .

