Serie A Milan corsaro a Cagliari con un gol di Leao

Il Milan conquista una vittoria importante a Cagliari grazie a un gol di Leao nel secondo tempo. Dopo un primo tempo senza reti, il portoghese ha deciso l'incontro con una rete che permette ai rossoneri di salire temporaneamente in testa alla classifica. La partita ha mostrato equilibrio e attenzione da entrambe le squadre, con il Milan che si conferma tra le protagoniste del campionato di Serie A.

AGI - Basta un gol del rientrante Leao al Milan per espugnare il campo del Cagliari. Dopo un primo tempo incolore, è la rete del portoghese in avvio di ripresa a lanciare i sette volte campioni d'Europa verso una vittoria che vale la momentanea testa della classifica. Dopo nemmeno due minuti, Estupiñán si fa sorprendere alle spalle da Palestra che entra in area e va al tiro, ma il suo destro è troppo schiacciato e termina a lato. I padroni di casa si fanno preferire e si procurano diversi tiri dalla bandierina, ma non riescono a pungere contro un avversario particolarmente sottotono in questa fase.

