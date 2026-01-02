La Juventus ha annunciato l’ingaggio di Ottolini come nuovo direttore sportivo. Entrato a far parte dell’organigramma del club, Ottolini apporterà la sua esperienza alla gestione delle attività sportive. La società conferma così il proprio impegno nel rafforzare la struttura dirigenziale per affrontare la prossima stagione di Serie A.

Inter News 24 Serie A, il club bianconero annuncia l’ingaggio di Ottolini, che entra a far parte dell’organigramma della Juventus. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Juventus ha annunciato l’ingaggio di Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo del club. A partire dal 1° gennaio 2026, Ottolini entra ufficialmente nell’organigramma bianconero, riportando direttamente al Chief Executive Officer Damien Comolli. La Juventus ha accolto con entusiasmo la nomina di Marco Ottolini, un passo significativo per rinforzare l’organizzazione sportiva del club. Ottolini, con la sua esperienza e professionalità, avrà un ruolo chiave nella gestione delle strategie di mercato e nello sviluppo del settore sportivo della Juventus, contribuendo a definire il futuro della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Serie A, le Juventus firma Ottolini come nuovo direttore sportivo della Juventus

