Serie A Cagliari-Milan apre il 2026

La stagione 2026 di Serie A inizia con la sfida tra Cagliari e Milan, valida per la 18ª giornata. La partita segna l'apertura del campionato e vedrà il Milan schierare il nuovo acquisto Niclas Fullkrug. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, che si preparano a un nuovo anno di competizioni e sfide nel massimo campionato italiano.

PROBABILE Formazione Cagliari vs AC Milan | Serie A 02/01

