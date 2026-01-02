Sergiu Tarna trovato morto nel Veneziano le ipotesi sull’omicidio | colpo di pistola o picconata alla testa Si indaga su chi frequentava il 25enne

Sergiu Tarna, 25 anni, è stato trovato morto nel Veneziano. Le ipotesi sull’omicidio includono un colpo di pistola o un colpo alla testa con un oggetto contundente, come un piccone o un piede di porco. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle persone frequentate dal giovane, cercando di chiarire le circostanze del suo decesso. La vicenda resta sotto approfondimento investigativo.

Potrebbe essere stato un colpo di pistola, oppure un oggetto contundente, forse un piede di porco o un piccone. Sono queste le prime ipotesi al vaglio degli investigatori dopo il ritrovamento del corpo del 25enne Sergiu Tarna, trovato senza vita in un campo isolato a Mira, in provincia di Venezia, e su cui si indaga per omicidio. La vittima, di origine moldava, indossava ancora gli abiti da lavoro e aveva con sé i documenti e pochi oggetti personali. La tragica scoperta è avvenuta il 31 dicembre, quasi per caso. Un fotografo naturalista stava scattando alcune foto lungo il Naviglio del Brenta quando, tra l’erba secca dei campi, ha notato una sagoma immobile. 🔗 Leggi su Open.online

