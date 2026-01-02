Serata irlandese al Ginger People & Food | cena-concerto con i Rolling Waves

Vieni a trascorrere una serata all’insegna della musica e della buona cucina presso Ginger People & Food, in via Empedocle 21 ad Agrigento. Venerdì 2 gennaio alle 20:30 si terrà l’evento “Cena & concerto” con i Rolling Waves, gruppo specializzato in musica irlandese. Un’occasione per gustare una cena e ascoltare un concerto dal vivo in un ambiente accogliente e informale.

Musica irlandese e atmosfera folk per una serata pensata per unire cena e spettacolo dal vivo. All’osteria Ginger People & Food di Agrigento, in via Empedocle 21, venerdì 2 gennaio alle 20:30 è in programma l’evento “Cena & concerto” con i Rolling Waves, formazione che propone un repertorio irish. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Serata irlandese al Ginger People & Food: cena-concerto con i Rolling Waves Leggi anche: ‘Talent & innovation day’, conclusa 1a giornata Forum hr people & culture 2025 Leggi anche: Serata Beatles vs Rolling Stones Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Serata irlandese al Ginger People & Food: cena-concerto con i Rolling Waves - All’osteria Ginger People & Food di Agrigento, in via Empedocle 21, venerdì 2 gennaio alle 20:30 è in pro ... agrigentonotizie.it

Yule Partys - Serata danzante irlandese! - : Diavolo Rosso - Piazza San Martino 4, Asti 20:00 - Lezione primi passi 21:30 - Inizio concerto Anche quest'anno unisciti a insegnanti e allievi Gens d'Ys de - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.