Sequestri di botti illegali | consuntivo dell’attività della Polizia di Stato

Nel consueto impegno contro il commercio illegale di fuochi d'artificio, la Polizia di Stato ha continuato le proprie operazioni anche nell'ultimo giorno dell’anno. L’attività ha visto l’intervento delle forze dell’ordine per sequestrare botti illegali e garantire la sicurezza pubblica, in un’azione che si è protratta fino alle ore finali del 31 dicembre. Questo report riassume i risultati di tali interventi, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alle vendite non

Anche l'ultimo giorno dell'anno è stato caratterizzato da un'intensa ed incessante attività della Polizia di Stato impegnata fino alle ultime ore, poco prima dello scadere della mezzanotte, in mirate attività di contrasto alle vendita illegale dei botti di Capodanno. I Falchi della Squadra Mobile hanno raccolto indizi utili a ritenere che un noto pregiudicato tarantino di 51 anni, residente nel comprensorio di via Plinio, aveva presumibilmente avviato un'intensa attività di vendita illegale di fuochi d'artificio, stabilendo come base un bar nella zona della Beni Stabili, dove incontrava i clienti per poi spostarsi in un garage ubicato sotto il comprensorio per prelevare il materiale da vendere.

