Senserobot il robot che gioca a scacchi nel mondo reale

Senserobot è un robot che gioca a scacchi nel mondo reale, rappresentando una delle innovazioni più interessanti presentate al CES 2026. Questa tecnologia dimostra come l’intelligenza artificiale stia sempre più integrandosi nelle attività quotidiane, aprendo nuove possibilità nel campo dell’automazione e del divertimento. Un esempio concreto di come l’innovazione tecnologica continui a evolversi, offrendo strumenti sempre più sofisticati e accessibili.

Uno dei trend più interessanti del CES 2026, la fiera dell'elettronica e delle innovazioni tecnologiche, è quello che vede l'arrivo dell'intelligenza artificiale nel mondo reale. La chiamano " physical AI ", e si traduce, romanticamente, con l'anima digitale dei robot che si trasferisce in un contenitore fisico. Esistevano già software che erano in grado di giocare a scacchi contro gli umani, ma lo facevano nascosti dietro a uno schermo. Senserobot, invece, porta quella "coscienza", per dirla romanticamente alla Asimov, in un corpo fatto di plastica e metallo. La gamma SenseRobot Chess. Ovviamente parliamo di un campo di applicazione specifico, ma i robot SenseRobot Chess sono comunque dotati di alcuni gradi di libertà, pur essendo applicati a piattaforme fisse (le scacchiere).

