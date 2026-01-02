Senigallia da record nel doppio appuntamento di Capodanno | oltre 15mila persone in piazza

Senigallia si conferma come meta di grande aggregazione durante il fine anno, con oltre 15.000 persone presenti in piazza Garibaldi nel doppio appuntamento di Capodanno. L’evento organizzato dall’Amministrazione ha dimostrato ancora una volta la capacità della città di attrarre e coinvolgere la comunità, confermando piazza Garibaldi come spazio centrale per momenti di celebrazione e socialità.

SENIGALLIA – È un bilancio da numeri a due cifre quello registrato nel doppio appuntamento di fine anno organizzato dall’Amministrazione in piazza Garibaldi che si conferma lo spazio ideale per la grande partecipazione e per gli eventi anche nei momenti simbolici dell’anno. La notte di San. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Senigallia da record nel doppio appuntamento di Capodanno: oltre 15mila persone in piazza Leggi anche: Solidarietà da record, l'abbraccio di Udine per Telethon: oltre 26mila persone in centro Leggi anche: Eicma 2025 edizione da record, oltre 600mila persone tra passione e business Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Senigallia da record nel doppio appuntamento di Capodanno: oltre 15mila persone in piazza; Per Orietta 9mila cuori. Una scelta coraggiosa che premia Senigallia. San Silvestro in piazza e Orietta Berti a Senigallia oltre 14mila persone - Oltre 14mila persone per il doppio appuntamento di fine anno organizzato dall'Amministrazione comunale in piazza Garibaldi a Senigallia. msn.com

AST ANCONA - LA MEDICINA TRASFUSIONALE registra un nuovo record di donazioni di sangue ed emocomponenti. Gli Ospedali di Senigallia e Fabriano mantengono le attese, stabilizzando il significativo trend degli ultimi anni e con Fabriano ormai punto - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.