Senegal-Sudan Coppa d’Africa 03-01-2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Partita sulla carta agevole per i leoni della Teranga

Il match tra Senegal e Sudan, valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2026, si terrà il 3 gennaio alle ore 17:00 a Tangeri. In questa partita, il Senegal parte favorito, ma entrambe le squadre si preparano ad affrontare l’incontro con determinazione. Di seguito, le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per analizzare al meglio questa sfida.
Si aprono gli ottavi di finale della coppa d’Africa con la sfida in programma a Tangeri tra il Senegal ed il Sudan. Un girone facile e così è stato per i leoni della Teranga che hanno chiuso con 7 punti fatti su 9 impattando esclusivamente lo scontro diretto contro il Congo. Nell’ultimo turno il Benin è stato travolto senza troppi problemi e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
