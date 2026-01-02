Senato | La Russa ' Giorgia? Ha sempre azzeccato le scelte in privato vedo più Arianna'

Il presidente del Senato, La Russa, commenta il ruolo di Giorgia Meloni, sottolineando la sua capacità di leadership autonoma. Secondo La Russa, Meloni ha sempre preso decisioni giuste e si è affermata senza dipendere da altri. In privato, invece, preferirebbe parlare di Arianna, evidenziando un punto di vista personale sulla dinamica politica e sulle figure di rilievo nel panorama attuale.

Roma, 2 gen (Adnkronos) - "Ho subito preconizzato che sarebbe stata una leader e lo è diventata senza bisogno di nessuno. Quando nel 2019 il governo gialloverde ventilò che diventasse ministro degli Esteri io vacillai perché era un incarico importante. Ma ancora prima che l'offerta venisse formalizzata, lei rifiutò subito. E ci disse che per noi di Fdi sarebbe stato un momento di crescita stare fuori da quel pastrocchio. Ha sempre avuto la capacità di azzeccare le scelte, questa è la differenza tra un ottimo politico e un grande leader". Lo dice Ignazio La Russa al Giornale parlando di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

