Semina il caos al discopub di Bormio scaricando l’estintore in sala | ragazzo denunciato

Un giovane di Lecchese ha causato danni al discopub di Bormio, svuotando un estintore durante i festeggiamenti di Capodanno. L’episodio, che poteva avere conseguenze più gravi, ha portato alla denuncia del ragazzo. Un comportamento imprudente che sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante eventi pubblici.

Bormio (Sondrio), 2 gennaio 2025 – Avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie l’idiozia di Capodanno che ha portato un giovane del Lecchese a salutare il 2026 svuotando l’estintore presente nel disco pub di Bormio in cui stava festeggiando. Gli spazi sono quelli del Joyce, locale annesso all’Hotel Baita dei Pini di via Peccedi, stessa via dove un tempo sorgeva il King’s, celeberrima discoteca della località. La chiamata dei soccorsi intorno alle 3 da parte di una ragazza presente alla festa e spaventata di fronte a sintomi che hanno fatto inizialment e pensare agli effetti dello spruzzo di spray al peperoncino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

