Seicento persone alla cena di Natale del consorzio ravennate | Una festa tutti insieme con le famiglie
Seicento persone, tra soci, dipendenti e familiari, hanno partecipato alla cena di Natale del consorzio ravennate Cila Ciicai, dedicata a rafforzare i legami tra le famiglie e il settore della termoidraulica. L’evento si è svolto al Pala De André di Ravenna, offrendo un’occasione di incontro e condivisione in un’atmosfera semplice e conviviale.
Soci, dipendenti e familiari del Cila Ciicai, consorzio del settore della termoidraulica, hanno partecipato alla cena di Natale organizzata al Pala De Andrè di Ravenna. Presenti circa 600 persone. Ad allietare la serata con un live show è stato il Club Royale, che ha vestito i brani più famosi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
