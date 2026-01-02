Seicento persone alla cena di Natale del consorzio ravennate | Una festa tutti insieme con le famiglie

Seicento persone, tra soci, dipendenti e familiari, hanno partecipato alla cena di Natale del consorzio ravennate Cila Ciicai, dedicata a rafforzare i legami tra le famiglie e il settore della termoidraulica. L’evento si è svolto al Pala De André di Ravenna, offrendo un’occasione di incontro e condivisione in un’atmosfera semplice e conviviale.

