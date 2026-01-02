Segale patate e tartufo nero | i prodotti del Matese diventano haute cuisine con Don Alfonso 1890

La famiglia Iaccarino intraprende una nuova sfida nel cuore del Matese casertano, dedicandosi alla valorizzazione dei prodotti locali come segale, patate e tartufo nero. Con l’obiettivo di esaltarne le qualità, questi ingredienti vengono reinterpretati in chiave haute cuisine in collaborazione con Don Alfonso 1890. Un progetto che unisce tradizione e innovazione, rafforzando l’identità gastronomica del territorio e promuovendone le eccellenze.

🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Segale, patate e tartufo nero: i prodotti del Matese diventano haute cuisine con Don Alfonso 1890

