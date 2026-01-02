Seduci & Scappa con Francesco Arca su Rai 1

Seduci & Scappa con Francesco Arca è il nuovo film TV su Rai 1, parte del ciclo Purché finisca bene. Dopo La voce di Cupido, questa pellicola offre un intrattenimento leggero e piacevole, ideale per le festività. Un’occasione per trascorrere un momento di relax davanti alla televisione, accompagnati da una storia coinvolgente con protagonisti noti e un tono sobrio.

Dopo La voce di Cupido, arriva a stretto giro un altro film tv del ciclo Purché finisca bene per allietare gli spettatori di Rai 1 durante le festività. Il titolo, che rivela molto della trama, è Seduci & Scappa e vede come protagonista maschile una new entry della collana ovvero Francesco Arca, affiancato da Mariana Lancellotti che, invece, era già stata nel cast di Tutto a posto. Diretto da Fabrizio Costa per Pepito Produzioni, il film – in onda questa sera dopo Affari Tuoi – vede la partecipazione di un lanciatissimo Nino Frassica (presente di recente anche in Se Fossi Te ). Con lui, Chiara Tron, Elena Sophia Senise, Andrea Montovoli, Biancamaria D’Amato e Simone Grande. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Seduci & Scappa con Francesco Arca su Rai 1 Leggi anche: Seduci & Scappa stasera su Rai 1: trama e cast della commedia romantica con Francesco Arca Leggi anche: Elena Sophia Senise protagonista del film Rai “Seduci & Scappa” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Elena Sophia Senise protagonista su Raiuno nel film Seduci & Scappa · CosenzaChannel.it; Mariana Lancellotti, l'intervista all'attrice di Seduci e Scappa: Il coraggio di lasciarsi sorprendere; Purché Finisca Bene: commedia gentile su Rai 1; Elena Sophia Senise protagonista del film Rai “Seduci & Scappa”. Seduci & Scappa stasera su Rai 1: trama e cast della commedia romantica con Francesco Arca - Dalla provincia calabrese a un sogno lontano chiamato Norvegia, una madre single lotta per proteggere sua figlia da un padre truffatore e da un passato che non smette di inseguirla. movieplayer.it

Seduci & Scappa: Stasera su Rai 1 il secondo film della nuova stagione di "Purché Finisca Bene" - Il secondo appuntamento con la nuova stagione della collana "Purché Finisca Bene" in prima serata su Rai 1 venerdì 2 gennaio è con Seduci & Scappa, che vede protagonisti Mariana Lancellotti, Francesco ... comingsoon.it

Purché finisca bene Seduci e scappa: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 1 - Purché finisca bene Seduci e scappa, con Mariana Lancellotti e Nino Frassica, in onda su Rai 1: trama, cast completo, finale e location. maridacaterini.it

"L'amore arriva quando meno te lo aspetti... basta aspettare la persona giusta!" Per il ciclo "Purché finisca bene" SEDUCI E SCAPPA questa sera alle 21.30 su Rai 1. ##purchéfiniscabene #rai1 #seduciescappa #RadiocorriereTv https://bit.ly/3It6vL9 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.