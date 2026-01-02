Seduci e scappa stasera in tv il film della serie Purché finisca bene | una madre in fuga un piano azzardato e l' amore che cambia tutto

Fuggire per ricominciare. Truffare per sopravvivere. E poi, naturalmente, innamorarsi proprio quando avevi deciso che gli uomini erano tutti da evitare. Benvenuti nel mondo di Seduci e scappa, il nuovo film della collana Purché finisca bene, che inaugura il 2026 nella prima serata di Rai 1 con quella formula magica che funziona sempre: problemi veri, soluzioni piene di speranza, e un pizzico di romanticismo che non guasta mai. Diretto da Fabrizio Costa, il film ci porta tra le onde della Calabria e i vicoli di Fiumefreddo Bruzio, dove Alice – madre single con una figlia, un passato complicato e zero voglia di farsi fregare ancora – si rifugia dallo zio Calogero. 🔗 Leggi su Amica.it

