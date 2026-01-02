Seduci e scappa | stasera il film tv del ciclo Purché finisca bene

Stasera alle 21.45 va in onda il film Seduci e scappa, parte del ciclo Purché finisca bene. Con protagonisti Marianna Lancellotti e Francesco Arca, questa pellicola propone una narrazione accurata e sobria, ideale per una serata di intrattenimento senza eccessi. Un’occasione per apprezzare una storia ben costruita, lontana da sensazionalismi, e lasciarsi coinvolgere dalla recitazione e dalla trama.

