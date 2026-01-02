Seduci e Scappa quante puntate sono | quando va in onda la fiction di Rai 1
Seduci e Scappa è una fiction italiana trasmessa da Rai 1 nel 2026, con protagonisti Francesco Arca e Nino Frassica. La serie è composta da un certo numero di puntate, la cui messa in onda è prevista nel corso della stagione televisiva. Per informazioni aggiornate su date e orari di trasmissione, si consiglia di consultare il palinsesto ufficiale di Rai 1.
Seduci e Scappa quando va in onda la fiction di Rai 1. Seduci e Scappa è una fiction 2026 con protagonista Francesco Arca e Nino Frassica. In breve la trama di Seduci e Scappa parla Alice, madre single, vive con la figlia Diana in un paesino della Calabria. Quando il padre truffatore Max, rivendica l’affido della piccola, Alice fugge con Diana rifugiandosi dallo zio Calogero. Qui ingegna un piano per truffare uomini ricchi, ma l’incontro con Leonardo, un uomo affascinante e gentile, cambia tutto. Max, però, è sulle loro tracce. Ma quante puntate sono di Seduci e Scappa e quando va in onda su Rai 1. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
