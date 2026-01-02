Secondigliano veranda in fiamme durante i festeggiamenti | incendio forse innescato dai botti
Durante i festeggiamenti di Capodanno tra Scampia e Secondigliano, si è sviluppato un incendio in una veranda al settimo piano di un edificio residenziale. Le cause potrebbero essere legate all’uso di botti durante i festeggiamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori conseguenze.
Attimi di paura nella notte di Capodanno tra Scampia e Secondigliano, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione situata ai piani alti di un edificio residenziale. Nel filmato, girato da un residente e diffuso sui social, si vede chiaramente una veranda avvolta dalle fiamme mentre in strada erano ancora in corso i festeggiamenti per . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Strage Svizzera, l’incendio forse innescato dalle candele sulle bottiglie: “Una scala angusta unica via d’uscita”
Leggi anche: Incendio oggi a Fermo, veranda in fiamme e densa colonna di fumo in cielo: chiusa per ore la Statale Adriatica
Incendio tra Arzano e Secondigliano, prende fuoco un capannone - Un vasto incendio è divampato nella tarda serata di mercoledì 6 agosto nella zona al confine tra Arzano e Secondigliano, nella periferia nord di Napoli. ilmattino.it
Secondigliano, bomba distrugge un panificio torna l’incubo racket - È stato un fine settimana dalla trama decisamente thriller quello vissuto dal quartiere Secondigliano, dove i residenti nel giro di poche ore hanno dovuto fare i conti ... ilmattino.it
Domani Venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 19.00, Viale delle Galassie a Secondigliano ospiterà il concerto di inizio anno promosso dalla Municipalità 7, in collaborazione con l’Assessorato al Turi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.