Secondigliano veranda in fiamme durante i festeggiamenti | incendio forse innescato dai botti

Durante i festeggiamenti di Capodanno tra Scampia e Secondigliano, si è sviluppato un incendio in una veranda al settimo piano di un edificio residenziale. Le cause potrebbero essere legate all’uso di botti durante i festeggiamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori conseguenze.

