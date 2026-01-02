La Rinascita Doccia, nel Girone F della Seconda Categoria, si è aggiudicata il titolo di campione d’inverno con una giornata di anticipo. La squadra ha dimostrato costanza e determinazione nel corso della stagione, consolidando il proprio ruolo di leader nel campionato. Questa conquista rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e ambizione del club, che guarda ora alle prossime sfide con fiducia.

La Rinascita Doccia, nel Girone F della Seconda Categoria, ha conquistato il titolo di campione d’inverno con una giornata di anticipo. La squadra rossoblù ha sfruttato l’ultimo turno per staccare di sei punti la più diretta inseguitrice, che adesso è il Tavola, quando mancano soltanto 90’ al termine del girone di andata. Nell’ultimo incontro del 2025 la squadra allenata da Andrea Marocchi ha superato in casa per 1-0 lo Sporting Lazzeretto e ha approfittato della contemporanea sconfitta della Lanterna, che ha perso il secondo posto. Alle spalle della capolista, dopo 14 giornate, la classifica è serrata, con sei squadre racchiuse nello spazio di soli quattro punti: Tavola a sei punti dalla vetta, Capraia e La Lanterna a sette, Virtus Comeana a otto, Atletica Castello a nove, Sesto Calcio a dieci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. Rinascita Doccia, marcia da leader

Leggi anche: SECONDA CATEGORIA. Il Sagginale non si ferma più. Rinascita Doccia a valanga

Leggi anche: Emerson: “Lavoro in un’agenzia e gioco in Prima Categoria a 45 anni, Nicola leader da capitano e da allenatore”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Seconda categoria. Rinascita Doccia, marcia da leader.

Seconda categoria. Rinascita Doccia, marcia da leader - La Rinascita Doccia, nel Girone F della Seconda Categoria, ha conquistato il titolo di campione d’inverno con una giornata ... sport.quotidiano.net

SECONDA CATEGORIA. Il Sagginale non si ferma più. Rinascita Doccia a valanga - Nel Girone C mantiene la vetta della classifica il Sagginale, che in casa batte per 3- lanazione.it

Seconda categoria. Isolotto contro Club Sportivo. Rinascita Doccia con l’Avane - Nel Girone D in casa lo Spartaco Banti Barberino capolista (reduce dall’eliminazione ai rigori in... lanazione.it

Seconda categoria. Zero Branco: rosa puntellata con tre nuovi innesti https://www.venetogol.it/2026/01/01/seconda-categoria-zero-branco-rosa-puntellata-con-tre-nuovi-innesti-040763/ - facebook.com facebook