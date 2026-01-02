Seasons of love | al Palacultura il musical tratto dall' Opera rock di Larson

Il 23 gennaio alle ore 20:30, il Palacultura ospita

"Seasons of love" andrà in scena il 23 gennaio alle ore 20,30 al Palacultura.  Sul palco il Musical liberamente tratto dall’Opera rock "Rent" di Jonathan Larson, che a sua volta era un riadattamento in chiave contemporanea della Bohème di Giacomo Puccini.  La storia narra le vicende di un gruppo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

