Se perdi ti cancello | l’incredibile storia del Gabon

La partecipazione del Gabon alla Coppa d’Africa 2023 si è conclusa con tre sconfitte nel Gruppo F, contro Costa d’Avorio, Camerun e Mozambico. Nonostante le aspettative, il team non è riuscito a superare le sfide della competizione, con un bilancio di quattro gol segnati e sette subiti. Questa esperienza evidenzia le difficoltà incontrate dal calcio gabonese nel contesto della manifestazione che si svolge in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio.

La Coppa d’Africa regala spesso singolarità e il Gabon ha deciso di non essere da meno. I sogni di gloria del Paese dell’Africa centrale sono svaniti, visto che il viaggio in Marocco (la manifestazione si disputa dal 21 dicembre al 18 gennaio) si è rivelato un fallimento, con tre sconfitte su tre nel Gruppo F, contro Costa d’Avorio, Camerun e Mozambico, con quattro gol segnati e sette reti incassate. Un rendimento, pessimo, mal digerito in patria, tanto da richiedere l’intervento del governo. «Tenuto conto della prestazione disonorevole delle Pantere durante la Coppa d’Africa, il Governo ha deciso di sciogliere lo staff tecnico, di sospendere la Nazionale fino a nuovo ordine e di escludere Pierre-Emerick Aubameyang e il capitano Bruno Ecuele Manga», si legge in una nota ufficiale del ministero dei giovani e dello sport del Gabon. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

