Scuole infanzia e primarie | quale futuro per Castiglion Fiorentino Il Comune incontra le famiglie

Il Comune di Castiglion Fiorentino si confronta con le famiglie per discutere il futuro delle scuole dell'infanzia e primarie, tra cui le strutture “Santa Cristina” e “La Nave”. L'incontro mira a ascoltare le esigenze dei genitori e a valutare possibili interventi per garantire un servizio di qualità ai bambini, in un contesto di attenzione e rispetto alle esigenze della comunità locale.

Da una parte la preoccupazione dei genitori che hanno i figli che frequentano le scuole “Santa Cristina” e “La Nave”. Dall’altra i numeri dei nuovi nati. Nel 2025 (dato provvisorio) i bambini venuti al mondo sarebbero una settantina. Un dato che ha spinto l’amministrazione comunale di Castiglion. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

