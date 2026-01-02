Nel corso del 2025, l’amministrazione ha realizzato interventi mirati su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio urbano. Roberto Bartomeoli, assessore e vicesindaco, presenta un quadro delle attività svolte, evidenziando un anno dedicato al miglioramento e alla manutenzione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di garantire sicurezza e funzionalità per i cittadini.

Un anno di interventi diffusi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio urbano. È il quadro tracciato dall’assessore e vicesindaco Roberto Bartomeoli, che riassume l’attività dell’amministrazione nel 2025. "Siamo soddisfatti di quanto compiuto, ma si tratta solo di un primo passo. Il 2026 porterà nuove sfide". Tra gli interventi più visibili rientra la realizzazione dei nuovi servizi igienici pubblici: nel loggiato del palazzo comunale, sotto alla scalinata Broglio D’Ajano in via Battisti e al Parco dei Torrioni, dove saranno collocati nel chioschetto. Un’esigenza presente da anni, sia dei cittadini sia dei visitatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuole e strade: un anno di lavori pubblici

Leggi anche: Approvato il Piano industriale 2026: cantieri, scuole, strade e nuovi spazi pubblici

Leggi anche: Lavori pubblici, slitta la fine dei cantieri: proroghe per le scuole rosse e le scuderie di piazza Sallupara

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Scuole e strade: un anno di lavori pubblici; Il bilancio di Angori. Lavoro, scuola e strade: Viabilità in sicurezza? Così servono 60 anni; Quasi concluso l’intervento della nuova scuola dell’infanzia a Villanova; APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2026- 2028 DELLA PROVINCIA - Oltre 128 milioni per scuole, strade e servizi.

Scuole e strade: un anno di lavori pubblici - Un anno di interventi diffusi su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio urbano. ilrestodelcarlino.it