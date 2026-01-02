scuole a rischio un solo medico e pochi collegamenti la vita complicata nei borghi del lazio

Nei borghi del Lazio, la presenza di scuole a rischio chiusura, un solo medico di base e collegamenti limitati contribuiscono a una vita quotidiana complessa. La carenza di servizi essenziali mette in difficoltà residenti e famiglie, evidenziando le sfide di un territorio che necessita di interventi per mantenere qualità e accessibilità.

Scuole che rischiano la chiusura, un solo medico di base per centinaia di cittadini, autobus con corse limitate e servizi essenziali sempre più difficili da raggiungere. Vivere in un borgo del Lazio oggi significa fare i conti ogni giorno con la distanza da Roma e dai grandi centri, ma anche con. 🔗 Leggi su Romatoday.it

