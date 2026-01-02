Scuola Melissari la Regione vigila sul caso e l' opposizione reggina attacca il Comune

Da reggiotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha annunciato l'apertura di un tavolo istituzionale per la ricollocazione della scuola dell'infanzia Melissari-Eremo, in risposta alle preoccupazioni sollevate dalla comunità. L'opposizione reggina ha immediatamente criticato l'operato del Comune, evidenziando la necessità di un intervento rapido e trasparente. La questione resta al centro dell'attenzione pubblica, mentre le istituzioni si impegnano a trovare una soluzione adeguata.

Dalla Regione arriva la conferma ufficiale dell'apertura di un tavolo istituzionale per definire la ricollocazione della scuola dell'infanzia Melissari-Eremo. A darne notizia è l'assessora all'istruzione Eulalia Micheli, presente stamattina al consiglio d'istituto straordinario aperto convocato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Valditara attacca dopo le critiche sul caso Albanese: “Mentalità totalitaria nell’opposizione”

Leggi anche: Fiumicino, l’opposizione: “Il Comune attacca la libertà di stampa”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

scuola melissari regione vigila“Sfratto” scuola “Melissari” a Reggio Calabria, convocato tavolo in Prefettura. L’Assessore Micheli: “il diritto allo studio non può essere calpestato” - L’assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli esprime pieno sostegno alla comunità educante della Scuola dell’Infanzia Melissari–Eremo, coinvolta in una situazione di forte criticità che rischi ... strettoweb.com

scuola melissari regione vigilaScuola Melissari-Eremo, Forza Italia attacca: «Amministrazione assente al Consiglio d’Istituto» - A fronte del vuoto istituzionale denunciato, i consiglieri evidenziano però l’intervento di altri livelli istituzionali ... reggiotv.it

scuola melissari regione vigilaScuola Melissari-Eremo: bambini a rischio trasferimento, genitori e istituzioni chiedono stabilità immediata - Prosegue la crisi del plesso: tre trasferimenti in due anni mettono a rischio la continuità educativa dei bambini ... reggiotv.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.