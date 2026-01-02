Scuola Melissari la Regione vigila sul caso e l' opposizione reggina attacca il Comune

La Regione ha annunciato l'apertura di un tavolo istituzionale per la ricollocazione della scuola dell'infanzia Melissari-Eremo, in risposta alle preoccupazioni sollevate dalla comunità. L'opposizione reggina ha immediatamente criticato l'operato del Comune, evidenziando la necessità di un intervento rapido e trasparente. La questione resta al centro dell'attenzione pubblica, mentre le istituzioni si impegnano a trovare una soluzione adeguata.

