Scuola dell' infanzia Melissari il trasferimento dei bambini sarà discusso in prefettura

La scuola dell'infanzia Melissari-Eremo si trova al centro di un dibattito riguardante il possibile trasferimento dei bambini. La questione sarà affrontata in prefettura, ma al momento non sono state trovate soluzioni definitive. La comunità scolastica esprime preoccupazione e attende chiarimenti, mantenendo una posizione di attesa senza accettare ancora uno spostamento.

Reggio, Melissari-Eremo a rischio trasferimento: convocato il consiglio d’istituto straordinario - Appuntamento a Palazzo Campanella con le massime autorità istituzionali con l'obiettivo di trovare soluzioni alternative al trasferimento, per la terza volta in due anni ... citynow.it

Reggio Calabria, la scuola dell’infanzia “Melissari Eremo” costretta a un nuovo trasferimento: famiglie e personale protestano - “Ancora una volta la scuola dell’infanzia “Melissari Eremo” si trova a fare i conti con un trasferimento forzato. strettoweb.com

