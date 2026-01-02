Scuola dell' infanzia Melissari il trasferimento dei bambini sarà discusso in prefettura
La scuola dell'infanzia Melissari-Eremo si trova al centro di un dibattito riguardante il possibile trasferimento dei bambini. La questione sarà affrontata in prefettura, ma al momento non sono state trovate soluzioni definitive. La comunità scolastica esprime preoccupazione e attende chiarimenti, mantenendo una posizione di attesa senza accettare ancora uno spostamento.
Senza certezze e soluzioni definitive la comunità della scuola dell'infanzia Melissari-Eremo non accetta di spostarsi ancora. Sarà un tavolo tecnico convocato la prossima settimana in prefettura a risolvere uno dei più complessi rebus lasciati in eredità dalla chiusura delle scuole comunali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
