Scrittura corsiva a rischio estinzione | l’Unesco lancia il progetto di salvaguardia contro il predominio digitale Raccolte firme per candidarla patrimonio immateriale dell’umanità

L'Unesco ha avviato un'iniziativa per proteggere la scrittura corsiva, oggi a rischio di estinzione a causa della diffusione delle tecnologie digitali. Per sostenere questa causa, è stata avviata una raccolta firme volta a candidare la scrittura manuale come patrimonio immateriale dell'umanità, riconoscendo il suo valore culturale e storico.

