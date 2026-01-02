Scrittura corsiva a rischio estinzione | l’Unesco lancia il progetto di salvaguardia contro il predominio digitale Raccolte firme per candidarla patrimonio immateriale dell’umanità
L'Unesco ha avviato un'iniziativa per proteggere la scrittura corsiva, oggi a rischio di estinzione a causa della diffusione delle tecnologie digitali. Per sostenere questa causa, è stata avviata una raccolta firme volta a candidare la scrittura manuale come patrimonio immateriale dell'umanità, riconoscendo il suo valore culturale e storico.
L'Unesco ha presentato un progetto per la salvaguardia della scrittura manuale corsiva minacciata dalla diffusione della grafia digitale. La pratica tradizionale del corsivo rappresenta un'abilità acquisita con l'evoluzione della specie umana e costituisce un tratto antropologico fondamentale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Scrittura manuale corsiva italiana, un tratto dell’umano che rischia di scomparire. Firma la petizione perché diventi patrimonio dell’UNESCO
Leggi anche: Presentato il dossier per la candidatura del Gran Sasso a patrimonio immateriale dell’umanità Unesco
L’Unesco ha presentato un progetto per la salvaguardia della «scrittura manuale corsiva», minacciata dalla diffusione della scrittura digitale, sempre più utilizzata, che ha sostituito in grande parte quella manuale corsiva, da sempre ritenuta un’abilità acquisita - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.