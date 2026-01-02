Scontro tra due moto | due ragazzi di 16 e 22 anni in ospedale in codice rosso

A Genova, in piazza Leopardi ad Albaro, si è verificato un incidente tra due moto, coinvolgendo due giovani di 16 e 22 anni. I motociclisti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente e le condizioni dei feriti.

Incidente stradale in piazza Leopardi, nel quartiere genovese di Albaro, dove due moto si sono scontrate e due ragazzi di 16 e 22 anni sono stati portati in codice rosso all'ospedale San Martino.È successo poco prima delle 17,30 vicino all'intersezione con via Albaro, dove un cinquantino e uno scooter di grossa cilindrata si sono scontrati. Entrambi i guidatori delle moto sono rimasti feriti, mentre il passeggero dello scooter ha avuto la prontezza di riflessi di lanciarsi a terra prima dell'impatto.

