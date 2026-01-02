Scontro sulla SS7 a Venticano | auto contro furgone un ferito grave

Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Venticano, sulla SS7, per un incidente tra un'auto e un furgone. L’incidente, avvenuto intorno alle 14:00 nella zona di Castel del Lago, ha causato il ferimento grave di una persona. Sul posto anche le forze dell’ordine e i soccorsi, per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

