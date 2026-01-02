Scomparsi Anissa e Sherif | i due avvistati a Salerno

Anissa e Sherif, i due minorenni scomparsi dalla provincia di Novara, sono stati probabilmente avvistati a Salerno. La segnalazione, arrivata giovedì 1 gennaio, suggerisce che i ragazzi di 15 anni potrebbero trovarsi nei pressi della città campana. Le autorità stanno ancora verificando la veridicità dell’indicazione e proseguono le ricerche per rintracciarli.

Avvistati probabilmente a Salerno. È quanto è emerso ieri, giovedì 1 gennaio, da una segnalazione, Anissa e Sherif, i due 15enni scomparsi dalla provincia di Novara nei giorni scorsi, potrebbe essere nei pressi della città campana. Il primo allarme è stato lanciato per Sherif. #scomparsi #Anissa e #Sherif al momento della scomparsa erano vestiti così. Si presume visti nelle ultime ore a #salerno condividete e se avete notizie avvisate le forze dell'ordine anche il piccolo dubbio può essere un aiuto.

