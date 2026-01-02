Scompare dalla comunità del Giglio Milly ritrovata per strada a Roma

Nel primo giorno del 2026, Milly Godfried, la donna olandese scomparsa da Montevarchi e ospite della comunità del Giglio, è stata ritrovata a Roma, a pochi passi da Piazza San Pietro. Dopo cinque notti all’aperto, la sua presenza è stata confermata in una traversa di via della Conciliazione, portando sollievo alla comunità e alle persone che si erano preoccupate per il suo stato.

di Massimo Bagiardi MONTEVARCHI Una lieta notizia nel primo giorno del 2026. Dopo cinque notti passate all'addiaccio è stata ritrovata a Roma, in una traversa di via della Conciliazione a pochi passi da Piazza San Pietro, la 48enne di nazionalità olandese Milly Godfried che aveva fatto perdere le sue tracce da Montevarchi, dove viveva all'interno della comunità del Giglio gestita da Don Mauro Frasi e che accoglie persone in difficoltà. E' un miracolo averla trovata viva se si pensa alle rigide temperature di questi giorni, stando alle informazioni raccolte non gode di un buono stato di salute e non appena sono arrivate segnalazioni sul suo conto si è subito attivata la macchina dei soccorsi capitolina che ha prestato le immediate cure alla donna poi trasportata successivamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santo Spirito, distante poche centinaia di metri dal luogo del ritrovamento.

