ANCONA – La Cooperativa Oasi di Paradiso porta in scena uno spettacolo teatrale che è molto più di un evento culturale: è il racconto di un percorso educativo profondo, nato per aiutare bambini, ragazzi e adolescenti a riscoprire il valore della relazione umana, oggi spesso compromessa dall’uso. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
"Scollegati": per imparare qualcosa attraverso il teatro facendo al contempo beneficenza - ANCONA – La Cooperativa Oasi di Paradiso porta in scena uno spettacolo teatrale che è molto più di un evento culturale: è il racconto di un percorso educativo profondo, nato per aiutare bambini, ... anconatoday.it
'Scollegati' per riscoprire le relazioni umane, lo show a teatro per il Salesi - Affrontare le sfide quotidiane, riscoprendo il valore della relazione umana, oggi spesso compromessa dall'uso eccessivo dei social e delle tecnologie digitali. ansa.it
'Scollegati' al Teatro Delle Muse: sfide familiari e giovanili in scena ad Ancona - Scopri lo spettacolo teatrale SCOLLEGATI al Teatro Delle Muse di Ancona. mentelocale.it
