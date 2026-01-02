Sciopero trasporti locali l’8 gennaio 2026 | chi si ferma dove e quali sono gli orari

Il 8 gennaio 2026 è previsto uno sciopero dei trasporti locali a Roma e in altre città italiane. La protesta coinvolge diverse categorie di lavoratori e interesserà autobus, tram e metropolitane, con modalità e orari variabili. È importante consultare le comunicazioni ufficiali delle aziende di trasporto e pianificare eventuali spostamenti in anticipo, considerando possibili disservizi.

Roma, 2 gennaio 2026 - Il 2026 parte con il piede sull'acceleratore, non solo per gli aumenti ma anche per le proteste sindacali. Giovedì 8 gennaio il trasporto pubblico locale finisce sotto la lente, con una serie di scioperi che interesseranno Abruzzo, Campania e Alto Adige. Non uno stop nazionale, ma una costellazione di agitazioni territoriali che rischiano comunque di creare disagi a pendolari e studenti che torneranno operativi dopo le festività. Un antipasto, neppure troppo leggero, delle giornate nere del 9 e 10 gennaio, quando toccherà a treni e aerei. Chi si ferma. Quella dell'8 gennaio è una giornata di astensione dal lavoro che coinvolge diverse aziende del trasporto pubblico locale, con modalità e durate differenti a seconda dei territori.

