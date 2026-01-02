Scioperi gennaio 2026 aerei e treni | 9 e 10 le giornate nere
A gennaio 2026 si prevede un inizio d’anno segnato da importanti scioperi nel settore dei trasporti, con le giornate del 9 e 10 gennaio considerate particolarmente critiche. Questo periodo potrebbe influire sui servizi di aerei e treni, creando possibili disagi per i viaggiatori. È importante rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni e pianificare di conseguenza i propri spostamenti durante queste date.
(Adnkronos) – Il 2026 parte ‘agguerrito’ sul fronte degli scioperi, e a essere protagonisti saranno i trasporti. Si parte in sordina, per così dire, l'8 gennaio con possibili disagi sul fronte del trasporto pubblico locale a Napoli per uno sciopero di 24 ore (salvo fasce orarie di garanzia) di tutto il personale viaggiante Eav, divisione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
