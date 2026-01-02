Scioperi di gennaio 2026 | le date da segnare per chi viaggia

A gennaio 2026 si preannunciano diverse date di sciopero che potrebbero influenzare i servizi di trasporto e mobilità. È importante conoscere le date previste per pianificare eventuali spostamenti, considerando le possibili variazioni nel servizio. In questo articolo, analizzeremo le principali date di sciopero di gennaio 2026, offrendo utili indicazioni per chi si trova a viaggiare durante questo periodo.

Il 2026 parte con un mese che, sul fronte mobilità e servizi, rischia di essere tutt'altro che lineare. Le agitazioni sindacali si inseguono lungo tutto gennaio e toccano settori chiave: scuola, aerei, ferrovie e trasporto pubblico locale. Non c'è una singola "giornata nera", ma una serie di appuntamenti ravvicinati che, a seconda della città e dell'azienda coinvolta, possono tradursi in ritardi, corse cancellate o servizi ridotti. La variabile decisiva resta sempre la stessa: controllare le comunicazioni ufficiali e le fasce di garanzia prima di mettersi in viaggio.

