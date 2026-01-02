Scioperi a valanga il calendario nero di gennaio FdI a Landini | Segretario è pronto a causare disagi anche nel 2026?

A gennaio, un calendario di scioperi colpisce diversi settori, con 36 giornate di proteste annunciate da Landini. Questa serie di azioni potrebbe influire su pendolari, studenti e turisti, generando disagi e preoccupazioni. La mobilitazione, vista come una sfida al governo, solleva interrogativi sulla stabilità del clima sociale e sulle conseguenze per chi deve spostarsi nel periodo.

Parte la valanga Landini con la proclamazione di 36 giornate di sciopero dichiarati per gennaio. Una dichiarazione di guerra al governo ma soprattutto a chi viaggia per lavoro, studio o turismo. Le agitazioni sono distribuite lungo tutto il mese e coinvolgono, a date diverse, scuola, trasporto aereo, ferroviario e trasporto pubblico locale. In alcuni casi si tratta di scioperi nazionali, in altri d i proteste territoriali o aziendali che incidono su singole città o regioni. Le modalità possono infatti cambiare a livello locale e sono previste fasce di garanzia o servizi minimi, soprattutto per i treni e per il TPL. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

